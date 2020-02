Nachdem die Märkte den Corona Virus lange ignoriert haben schlug er nach dem Wochenende nur umso heftiger zu, wobei auch hier gilt, dass die Kurse die Nachrichten machen und nicht umgekehrt. Eine Pandemie ist nur noch schwer aufzuhalten, was aber schlimmer klingt als es vielleicht ist. China bringt den Virus langsam unter Kontrolle, was aber hohe Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben wird. Philipp Haas und Philipp Marxen diskutieren die Zusammenhänge und weitere Entwicklungsmöglichkeiten zum Virus in folgendem Video. ...

