Mainz (ots) - Ob Eisbär, Westlicher Gorilla oder Wisent - eine Million Tierarten sind weltweit vom Aussterben bedroht. "plan b" begleitet am Samstag, 29. Februar 2020, 17.35 Uhr im ZDF, Menschen, die nach Wegen suchen, das Aussterben von Tieren aufzuhalten. Die "plan b"-Doku "Die Letzten ihrer Art - Hilfe für bedrohte Tiere" ist ab Freitag, 28. Februar 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.Elefant, Löwe und Co. haben mittlerweile 75 Prozent ihres Lebensraumes verloren. Wenn einzelne Tierarten in Afrika verschwinden, ist das gesamte Ökosystem des Kontinents in Gefahr, weiß der Geograf und Afrika-Experte beim WWF Johannes Kirchgatter. In Kenia setzt er sich dafür ein, dass Wildtiere ausreichend Lebensraum behalten.Michaela und Rainer Mehringer wollten etwas für die Artenvielfalt tun und begannen, auf ihrem Hof in Bayern alte Nutztierrassen zu halten. Nutztiere stabilisieren die Lebensräume von Wildtieren, Insekten, Vögeln und Pflanzen. Johanna Mehringer will den Hof der Eltern übernehmen, studiert Landwirtschaft und möchte sich künftig noch intensiver dem Artenschutz widmen.Dass sich Artenschutzprojekte lohnen, zeigt das Adlerprojekt im Nationalpark Berchtesgaden. Vor 20 Jahren waren Steinadler dort fast verschwunden. Heute leben wieder 50 Paare im Alpenraum.