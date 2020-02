Der Goldpreis eröffnete heute mit einem Plus von 35$ bei 1.681$ zum Freitagsschluss, während der US-Aktienmarkt Dow Jones mit einem Minus von einem Prozent startete. Hintergrund des Einbruchs war ein Ausbruch des Coronavirus am Wochenende in Italien und Südkorea. In Euro erreichte der Goldpreis heute ein neues Allzeithoch bei 1.550€ je Feinunze, was einen gigantischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...