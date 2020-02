LONDON (dpa-AFX) - Die britische Online-Bank Revolut hat sich eine halbe Milliarde Dollar (461 Mio. Euro) frisches Geld bei Investoren besorgt und will das Geld für die Expansion in Europa nutzen. Mit der Ankündigung von Dienstag könnte unter anderem der Konkurrenzdruck auf die Berliner App-Bank N26 steigen. Die beiden Start-ups gehören zu den Anbietern, bei denen Nutzer alle Bankdienstleistungen online bekommen. Sie fordern damit klassische Banken heraus. N26 zieht sich gerade unter Hinweis auf den Brexit aus Revoluts Heimatmarkt Großbritannien zurück.



Revolut sei in der Finanzierungsrunde insgesamt mit 5,5 Milliarden Dollar (5,1 Mrd. Euro) bewertet worden, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Damit holte die britische Firma den Finanzdienst Klarna aus Schweden ein, der Investorengelder zu einer ähnlichen Bewertung im vergangenen Sommer einsammelte./so/DP/men