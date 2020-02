Jeder Mensch wird von animalischen Trieben geleitet. In einer Telefonkonferenz mit institutionellen Anlegern der Goldszene begründet ein bedeutendes kanadisches Brokerhaus das massive Kurspotenzial von Goldminen-Aktien mit einer einsetzenden Euphoriewelle.

Der Goldpreis (WKN: 965515) notiert stabil bei 1.642 USD und dürfte sich nun langsam weiter in Richtung von 1.700 und 1.800 USD vorarbeiten. Selbst Allzeithochs dürften bei der aktuellen Weltlage schon in den nächsten 12 Monaten in Reichweite kommen.

Institutionelle Anleger wie Hedgefonds, die mit ihren Milliardenvermögen einen Sektor wie den der Goldaktien massiv nach oben treiben könnten, sind nach Jahren der Inaktivität erstmals in diesem Jahr wieder häufiger bei internationalen Konferenzen zugegen und nehmen auch größere Aktienpakete der Unternehmen in ihre Bücher.

Gestern wurde von Haywood, einem der größten kanadischen Brokerhäuser, noch einmal eine Telefonkonferenz geschaltet, bei der zahlreiche Investorengruppen sich informierten.

Erstes Ziel auf dem Weg zum Allzeithoch bei 1.800 USD

Die Analysten von Haywood erwarten eine erste Bewegung des Goldpreises in Richtung von 1.800 USD mit Potenzial, danach neue Allzeithochs zu erreichen:

Wir ...

