Das Wachstum fiel in den Schwellenländern im Vorjahr enttäuschend aus. Heuer winkt etwas mehr Dynamik - eine Rückkehr zum früheren Schwung ist aber nicht in Sicht. 2019 war kein gutes Jahr für die Weltwirtschaft. Laut der Weltbank wuchs das globale reale Bruttoinlandsprodukt nur um 2,4% - das entspricht dem schwächsten Wachstum seit der Finanzkrise 2009. Auch in den Schwellenländern soll das Wirtschaftswachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...