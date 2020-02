SÜSS MicroTec SE: Dr. Stefan Reineck und Gerhard Pegam legen Aufsichtsratsämter niederDGAP-Ad-hoc: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Personalie SUSS MicroTec SE: Dr. Stefan Reineck und Gerhard Pegam legen Aufsichtsratsämter nieder25.02.2020 / 15:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Herr Dr. Stefan Reineck hat heute der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec SE mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019, die am 20. Mai 2020 stattfinden soll, niederlegt.Darüber hinaus hat heute Herr Gerhard Pegam der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec SE mit der satzungsgemäßen Frist von einem Monat niederlegt.Die Gesellschaft dankt Herrn Dr. Reineck und Herrn Pegam sehr für ihr langjähriges Engagement für das Unternehmen.Kontakt: SÜSS MicroTec SE Sabine Radeboldt Investor Relations Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching, Deutschland Tel.: +49 (0)89 32007-161 Fax: +49 (0)89 32007-451 Email: sabine.radeboldt@suss.com25.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SÜSS MicroTec SE Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching Deutschland Telefon: +49 (0)89 32007-161 Fax: +49 (0)89 32007-451 E-Mail: ir@suss.com Internet: www.suss.com ISIN: DE000A1K0235 WKN: A1K023 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 983095Ende der Mitteilung DGAP News-Service983095 25.02.2020 CET/CEST