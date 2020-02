Die neue Version des Opera-Browsers bringt einige neue Funktionen mit, mit denen die Arbeit mit einer Vielzahl an Tabs vereinfacht werden soll. Eine davon erlaubt es, Tab-Sammlungen für verschiedene berufliche oder private Zwecke zu gruppieren und abzuspeichern. Die Opera-Macher kommen mit der neusten Version des Browsers vor allem Power-Usern entgegen, die häufig mit einer Vielzahl an Tabs hantieren. Um mehr Übersichtlichkeit in die geöffneten Websites zu bringen, verfügt Opera jetzt über sogenannte Arbeitsplätze. Mit Hilfe der Funktion lassen sich Tabs beispielsweise nach Arbeit und Freizeit sortieren und können dann durch einen Klick auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...