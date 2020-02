Am 11. Februar teilte home24 (WKN: A14KEB) der Investorengemeinde den ersten Gewinn in der Konzerngeschichte vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen mit. Wer darin eine Tradingchance sah, sieht sich nun getäuscht.

Seit unserem letzten home24-Update vor exakt zwei Wochen hat der Kurs von 5,82 auf bis zu 4,60 Euro während des gestrigen Handelstags oder -21% nachgegeben.

Das eCommerce-Möbel-Startup aus Berlin informierte über gestiegene Umsätze und einen Gesamtjahresumsatz in 2019 von 372 Millionen Euro. Besonders profitabel ist das Geschäft in Brasilien.

Anleger enttäuscht

Soweit so gut, weniger ins Bild passen dürfte Investoren die Aussichten für 2020. Der Interior-Spezialist wird voraussichtlich weiterwachsen auf Umsatzebene, jedoch soll sich das nicht in steigenden Gewinnen niederschlagen. So erwartet das Management "ein ausgeglichenes bereinigtes EBITDA". Im Dezember-Quartal lag die EBITDA-Marge auf bereinigter Basis erstmals überhaupt im positiven Bereich mit 1 Prozent.

