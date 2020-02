Genf (www.anleihencheck.de) - In der heutigen Welt der Hyperinformation ist es für Anleger besonders schwierig, zwischen Rauschen und Fundamentaldaten zu unterscheiden, so die Experten von Unigestion.Die Marktstimmung, die in Echtzeit von Schlagzeilen und Tweets angefacht werde, könne die fundamentalen Makrodaten durchaus dominieren. Die Experten wollten die Auswirkungen des Coronavirus auf die Weltwirtschaft und das Leben der Betroffenen in keiner Weise beschönigen, aber sie würden im Moment noch glauben, dass der Einfluss des Virus eher von kurzer Dauer sein werde und mit Blick über die nächsten Wochen hinaus eher keine grundlegende Veränderung darstellen werde. Vor diesem Hintergrund drohe den Staatsanleihen, die sich aufgrund der Virus-Angst stark erholt hätten, nun Gegenwind am Horizont. ...

