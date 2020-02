Guten Tag,kommt heute noch der Turnaround-Dienstag? Die Statistik für die Wall Street zeigt: Statistisch gesehen folgt nach einem außerordentlich schwachem "Panik-Montag" in der Regel die entsprechende Gegenbewegung mit teils fortlaufender Erholung im weiteren Verlauf der Woche. Vor allem, wenn der Auslöser für den Kursverlust zum Wochenanfang eine Schreckmeldung gewesen war, was im aktueller Lage der Fall ist. Aber: Leider gilt diese Statistik in erster Linie für die Wall Street und nicht für den DAX, SMI oder andere Indices.Das zeigt sich auch heute. Die Schlagzeilen zur Verbreitung des Coronavirus in Italien bestimmen das Bild, alles andere wird ausgeblendet. Zu groß ist die Angst, zu undurchsichtig die wirtschaftlichen Folgen, zu unklar das Ausmaß auf den Alltag. Die Börse ist ein scheues Reh, wir sollten es ein paar Tage laufen bzw. flüchten lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...