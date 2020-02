Renault und Ferrovial bringen ihr 2017 in Madrid gestartetes E-Carsharing Zity im März nach Paris. Der Launch an der Seine erfolgt mit 500 Renault Zoe, die Renaults bisherige Moov'in-Flotte ablösen dürften. In den kommenden Jahren soll das E-Carsharing in weitere Städte Europas ausgedehnt werden. Der Zug überrascht, hat Renault doch erst Mitte 2018 ein Elektro-Carsharing namens Moov'in mit ADA, ...

