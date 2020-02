Der US-amerikanische Medizinausrüster Teleflex (US8793691069) teilte am 20.02.2020 die Ergebnisse für das 4. Quartal und das Gesamtgeschäftsjahr 2019 mit.Teleflex ist ein Anbieter von medizintechnischen Produkten. Insbesondere produziert der Konzern Einweg-Medizinprodukte, die von Krankenhäusern und Gesundheitsdienstleistern für Diagnose- und Therapieverfahren in der Intensivmedizin und chirurgischen Anwendungen verwendet werden. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Vaskuläres Nordamerika; Anästhesie Nordamerika; Chirurgisches Nordamerika; Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA); Asien und Original Equipment Manufacturer (OEM). Die Produkte des Unternehmens umfassen Sauerstofftherapieprodukte, Aerosoltherapieprodukte, Spirometrieprodukte und Beatmungsmanagementprodukte, die unter der Marke Hudson RCI angeboten werden. Alle anderen Geschäftsfelder umfassen Einwegprodukte für die Beatmung, Urologie und Herzbehandlung sowie Investitionsgüter.

Den vollständigen Artikel lesen ...