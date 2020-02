The ExOne Company (Nasdaq: XONE), der weltweit führende Hersteller von industriellen 3D-Druckern für Sand und Metall mithilfe der Binder-Jetting-Technologie, gab heute bekannt, dass 15 neue Metall-, Keramik- und Verbundmaterialien von ExOne und seinen Kunden für den 3D-Druck mit den 3D-Metalldruckern des Unternehmens qualifiziert wurden.

Metal 3D printers from The ExOne Company now binder jet 21 total materials, including 10 single-alloy metals, six ceramics, and five composite materials. Additionally, more than 24 materials are approved for controlled R&D printing. This photo showcases a variety of ExOne's qualified and R&D materials, including M2 Tool Steel, 316L, 304L, 17-74PH, copper, and Inconel 625. (Photo: Business Wire)