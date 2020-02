The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.02.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.02.2020



ISIN Name



CA58549W1059 MELKIOR RES INC.

CA74052D1033 PREMIER HEALTH GRP INC.

IT0005282725 GAMENET GROUP S.P.A.

US90328S5001 USA TECHS INC. O.N.

