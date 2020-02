Nicht nur in Deutschland und ganz Europa werden die Sorgen in Bezug auf die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus immer größer. Auch in den USA geben die Aktienmärkte weiter kräftig nach.Der Dow Jones gibt im Dienstagshandel deutlich nach und notiert derzeit 3,09 Prozent im Minus bei 27.096,77 Punkten. Zwischenzeitlich fiel das US-amerikanische Börsenbarometer getrieben von den Sorgen um das Corona-Virus sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 27.000 Einheiten.Erst ...

