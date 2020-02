BURBANK (dpa-AFX) - Der Chef des US-Unterhaltungsriesen Disney , Bob Iger, tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Burbank nach US-Börsenschluss mit. Zum Nachfolger wurde der Disney-Manager Bob Chapek ernannt, der zuletzt für die Vergnügungsparks des Konzerns zuständig war. Nach dem Start des Streamingservices Disney+ glaube er, dass nun der optimale Zeitpunkt sei, um an einen neuen Vorstandschef zu übergeben, erklärte Iger./hbr/DP/zb

