Integrierte Funktionen bieten einen verbesserten globalen Zugang zu innovativen Talentlösungen, da sich zwei Branchenführer zusammenschließen

WilsonHCG, ein weltweit führender Anbieter von Talentlösungen, hat bekannt gegeben, dass es sich mit Profile Search Selection (Profile), einem in Hongkong ansässigen Spezialisten für Humankapitallösungen, zusammengetan hat, um seine Expansion in ganz Asien fortzusetzen.

Profile wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong sowie Niederlassungen in Singapur, Shanghai und Peking. Mit mehr als 100 Beratern bietet Profile führenden Organisationen in den Bereichen Finanzen, Handel und professionelle Dienstleistungen qualitativ hochwertige, regional geführte Humankapitallösungen.

"In einem höchst wettbewerbsintensiven Umfeld für Talente weltweit verlassen sich Kunden darauf, dass wir innovative weltweite Talentlösungen liefern", sagte John Wilson, CEO bei WilsonHCG. "Wir freuen uns riesig, mit Andrew, Richard und dem Profile-Team zusammenzuarbeiten. Die kulturellen und wertebezogenen Ausrichtungen passen ganz natürlich zusammen. Dank des Know-hows von Profile in ganz Asien und unserer bestehenden globalen Fähigkeiten, die mehr als 40 Länder auf sechs Kontinenten umfassen, werden wir unseren Kunden auf der ganzen Welt weiterhin den bestmöglichen Service bieten."

Andrew Oliver, Mitbegründer und Geschäftsführer von Profile, sagte: "Wir sind sehr gespannt auf die Zukunft unserer zusammengeschlossenen Unternehmen. Nach mehr als einem Jahr des Kennenlernens von John und seinem Führungsteam sind die Kunden- und geografischen Synergien des Unternehmens klar erkennbar. Was uns jedoch am meisten begeistert, sind die gegenseitig geschätzten Werte und die starke Betonung der Kultur, die den langfristigen Erfolg beider Organisationen vorangetrieben haben."

"Wir sind absolut begeistert, der WilsonHCG-Gruppe beizutreten, und freuen uns sehr darauf, einen enormen Mehrwert zu schaffen. Kulturell gesehen war es ein Treffen der Köpfe in Bezug auf unsere Werte Professionalität und Integrität und unser gemeinsames Ziel, unseren Kunden einen qualitativ hochwertigen, alle Erwartungen übertreffenden Service zu bieten", fügte Richard Letcher, Mitbegründer und Geschäftsführer von Profile hinzu.

Über WilsonHCG

WilsonHCG ist ein preisgekrönter, weltweit führender Anbieter von Talentlösungen. Als strategischer Partner hilft es einigen der weltweit bekanntesten Marken, umfassende Talentfunktionen aufzubauen. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 40 Ländern und auf sechs Kontinenten bietet WilsonHCG eine Vielzahl von konfigurierbaren Talent-Dienstleistungen, einschließlich Personalbeschaffung (Recruitment Process Outsourcing, RPO), Führungskräftevermittlung, Zeitarbeitslösungen und Technologieberatung.

Über Profile

Profile Search Selection wurde 2005 gegründet und ist Asiens führender unabhängiger Spezialist für Personalbeschaffungs- und Humankapitallösungen. Das Unternehmen bietet kollaborative Lösungen für Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, gewerbliche und professionelle Dienstleistungen und arbeitet mit einigen der bekanntesten Marken der Region zusammen.

