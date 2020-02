Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Heute hat Huawei auf der Industrial Digital Transformation Conference zwei Vorzeigelösungen für den Unternehmensmarkt vorgestellt - HiCampus für Campus und HiDC für Rechenzentren -, die weltweit als Livestream veröffentlicht wurden. Mit führenden Vorteilen in den Bereichen 5G, optische Netzwerke, Internet Protocol (IP)-Networking und künstliche Intelligenz (KI) implementiert Huawei kollaborative Innovationen in allen technologischen Bereichen und ermöglicht so, dass technologische Entwicklung und Geschäftsentwicklung Seite an Seite gehen können, um den Erfolg der Kunden auf dem Weg der digitalen Transformation voranzutreiben.Sun Fuyou, Vice President von Huawei Enterprise BG meinte dazu: "Digitale Technologien verändern die Welt und kommen allen Bevölkerungsschichten zugute. Da das externe Umfeld von Unternehmen immer komplizierter und unvorhersehbarer wird, sollte das Business Continuity Management (BCM) Teil der Unternehmensstrategie im langfristigen Entwicklungsplan eines jeden Unternehmens sein. Die IKT-Systeme der Unternehmen sollten in das BCM einbezogen werden, da sie zu Produktionswerkzeugen und Schlüsselfaktoren geworden sind. Huawei leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zu den globalen 5G-Standards und ist führend in der globalen optischen Networking-Branche, sondern ist auch die Nr. 1 bei den Wi-Fi-6-Standards und der einzige Anbieter, der in der Lage ist, KI-Lösungen für die Cloud-, Edge- und Device-Bereiche anzubieten, die alle Szenarien abdecken. Wir integrieren Kerntechnologien in diesen Domänen, wie F5 plus IP, IP plus Optical und IP plus KI, um innovative Lösungen zur Neugestaltung des technologischen Layouts der Geschäftswelt zu entwickeln. 2020 führt Huawei zwei Vorzeigelösungen ein - HiCampus für Campus und HiDC für Rechenzentren - und vier Spitzenprodukte - die neue Generation von AirEngine Wi-Fi 6 und OceanStor Dorado zusammen mit OptiXtrans DC908 und SmartLi UPS. Unser Ziel ist es, die Kundenbedürfnisse nach Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Intelligenz und Umweltfreundlichkeit im intelligenten Zeitalter zu erfüllen und gleichzeitig einzigartige Geschäftswerte für sie zu schaffen."Die HiCampus-Lösung von Huawei baut Campus-Netzwerke der nächsten GenerationUnternehmenscampus-Netzwerke stehen vor Herausforderungen wie schlechten Zugangsmöglichkeiten, hohem Energieverbrauch und langsamer Service-Innovation. Sun Fuyou, die HiCampus-Lösung von Huawei, die heute veröffentlicht wurde, verfügt über drei revolutionäre Funktionen, um diesen Herausforderungen zu begegnen:1. Huawei führt 5G-HF-Technologien, 5G-Algorithmen wieMulti-System-Co-Scheduling, Smart Antenna und softwaredefiniertesFunkzugangsnetzwerk sowie 5G-Netzwerkkonzepte in den IP-Bereichein. Die AirEngine Wi-Fi 6 von Huawei ist mit 5G und IPausgestattet und bietet das weltweit schnellste, stabilste undstets verfügbare 100-Mbit/s-Netzwerk. Die AirEngine Wi-Fi 6zeichnet sich durch eine Spitzendurchsatzrate von 10 Gbit/s, eineLatenzzeit von 10 ms und einen Abdeckradius aus, der denBranchenstandard um 20 % übersteigt. Diese qualitativ hochwertige,vollständig drahtlose Campus-Netzwerkzugangslösung ist demtraditionellen, kabelgebundenen Modell überlegen.2. Die Campus OptiX-Netzwerklösung ermöglicht vollständig optischeCampus-Netzwerkverbindungen über eine IP-plus-POL-Architektur. Sieteilt nicht nur die Vorteile flexibler Kapazität, leistungsstarkerServiceverarbeitung, Serviceautomatisierung und intelligenter O&M,sondern integriert zudem die günstigen Eigenschaften der optischenTechnologie in Bezug auf Energieeinsparung, Einfachheit und hoheEffizienz. Dadurch eignet sich diese Lösung besonders fürFlughäfen, Bildungseinrichtungen, Hotels, Büros und andereCampus-Szenarien. Nach umfassender Bewertung der Netzwerklösungdurch Ovum übertrifft die IP-plus-POL-Lösung von Huawei dietraditionellen mehrschichtigen Switching-Campus-Lösungen massiv.3. Die Horizon Digital Platform von Huawei erweitert dieCampus-Dienste von der traditionellen Einzelszenario-Intelligenzauf die allgemeine Campus-Intelligenz. IMOC und NCE sindintelligente O&M-Lösungen für intelligente Campus. Sie sindintelligent und offen und können eine vollständige Überwachungdurchführen, was die Ressourcennutzung um 20 % verbessert, dieBenutzerfreundlichkeit um 15 % erhöht, die O&M-Effizienz um 30 %steigert und die Fehlerortungszeit von Stunden auf Minutenverkürzt. HiDC-Lösung von Huawei mit innovativer Architektur, Technologie und innovativem MediumDas weltweite Datenvolumen wird von 33 ZB in 2018 auf 180 ZB in 2025 ansteigen. Vor diesem Hintergrund werden traditionelle Datensysteme mit architektonischen Engpässen bei der Datenerfassung, -speicherung, -verarbeitung, -verwaltung und -nutzung konfrontiert sein. Wing Kin Leung, CTO von Huawei Enterprise BG, hat die HiDC-Rechenzentrumslösung von Huawei herausgebracht, um Kunden beim Aufbau intelligenter, hochleistungsfähiger und umweltfreundlicher Rechenzentren zu unterstützen. Die Lösung zeichnet sich aus durch eine innovative Architektur, innovative Technologien und ein innovatives Medium für eine schnellere und effektivere Datenkonvergenz und -freigabe.1. Three-in-One-Architektur: Die neueste intelligente undverlustfreie AI Fabric-Netzwerklösung für Rechenzentren nutzt deninnovativen iLossless-Algorithmus zur Integration von Ethernet-,InfiniBand- und Fiber Channel-Netzwerken, um dieServer-Rechenleistung um 28 % und die Speicher-IOPS um 30 % zuverbessern. Die DCI (Data Center Interconnection)-Lösung nutzt IPplus optische Synergie, um 40 % höhere Kapazität und 25 % längereÜbertragungsstrecken als andere Anbieter der Branche zu erzielen.Diese Lösung ermöglicht die Zusammenarbeit von Netzwerkverkehr und-management, um die Zeit bis zur Markteinführung (TTM) zuverkürzen und die Gesamtbetriebskosten (TCO) um mehr als 30 % zusenken.2. Technologien, die eine reibungslose Entwicklung ermöglichen, umdie Serviceanforderungen in den nächsten 10 Jahren zu erfüllen:Der CloudEngine 16800-Switch für Rechenzentren nutzt diedichtesten 400GE-Ports der Branche, um eineUltra-Hochgeschwindigkeits-Signalübertragung, Super-Wärmeableitungund effiziente Stromversorgung zu ermöglichen und gleichzeitig denStromverbrauch pro Bit um 50 % zu senken. OptiXtrans DC908 vonHuawei, ein DCI-Produkt, unterstützt 800 Gbit/s pro Wellenlängeund bis zu 220 Wellenlängen durch Nutzung der zukunftssicherenSuper C+L-Bandtechnologie. Diese Lösung bietet eine einfachereBereitstellung für IT-Techniker mit einer innovativ vereinfachtenHardware- und Software-Architektur, bei der sie bei Null anfangenund schnell ultra-breitbandige, extrem vereinfachte, miteinanderverbundene Netzwerke für Unternehmensrechenzentren in derCloud-Ära aufbauen können. Die Router der NetEngine 8000-Serieverwenden SRv6, um eine Routenauswahl auf der Grundlage vonBandbreite und Latenz zu ermöglichen und damit dieSLA-Anforderungen verschiedener Dienste zu erfüllen,Netzwerkprotokolle zu reduzieren und die Betriebs- undWartungsplanung zu vereinfachen. Sie verfügen über mehr als 20kommerzielle Fälle weltweit.3. Blei-zu-Lithium-Batterie-Revolution: Die Stromversorgung derRechenzentren ist in das Lithium-Zeitalter eingetreten. ImVergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien integriert dieSmartLi UPS von Huawei elektronische, digitale und intelligenteTechnologien auf beispiellose Weise, um die Batterielebensdauerauf 5000 Ladungen zu verbessern, was für 10 bis 15 Jahre Nutzungausreicht. Dies senkt die Gesamtbetriebskosten der Kundenerheblich und ermöglicht die vollständig digitale Verwaltung derStromversorgungssysteme von Rechenzentren. Der intelligenteAll-Flash-Speicher der nächsten Generation OceanStor Dorado vonHuawei erreicht einen branchenführenden IOPS von 20 Millionen undhält die Service-Latenzzeit stabil unter 0,1 ms, wodurch dasDatenpotenzial für Unternehmen freigesetzt wird. Enterprise BG von Huawei engagiert sich für die Konvergenz verschiedener neuer Technologien und die Nutzung neuer Konnektivität, Computer, Plattformen und Ökosysteme, um die Grundlage einer intelligenten Welt zu schaffen und den Erfolg der Kunden bei der digitalen Transformation voranzutreiben. Gegenwärtig haben sich mehr als 700 Städte weltweit und 228 der Fortune Global 500-Unternehmen, darunter 58 der Top-100-Unternehmen für Huawei als Partner für die digitale Transformation entschieden.