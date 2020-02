Von R.T. Watson, Joe Flint und Ben Fritz

NEW YORK (Dow Jones)--Beim Unterhaltungskonzern Disney endet eine Ära: Robert Iger tritt nach mehr als 14 Jahren vom CEO-Posten bei Disney zurück, wie der Konzern mitteilte. Der Chef der Themenpark-Sparte, Bob Chapek, wurde mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO ernannt. Iger wird aber zunächst in dem Konzern bleiben, den er selbst zum größten und mächtigsten Unterhaltungs-Konglomerat in Hollywood ausgebaut hat.

Iger bleibt Disney als Executive Chairman erhalten und wird damit die Geschicke des Unternehmens bis Ende nächsten Jahres überwachen, wenn sein Vertrag ausläuft. Chapek wird sowohl an den 69-jährigen Iger als auch an das Board of Directors berichten.

"Der Konzern ist größer und komplexer geworden", sagte Iger in einer Telefonkonferenz mit Analysten. "Ich sollte so viel Zeit wie möglich auf der kreativen Seite unseres Geschäfts verbringen."

Chapek kann sich in seinem neuen Posten auf die Erfahrung aus knapp drei Jahrzehnten bei Disney stützen. Das habe ihn im Ringen um die Iger-Nachfolge nach vorn gebracht, sagten aktuelle und frühere Disney-Manager. Ein interner Konkurrent war etwa Kevin Mayer, der Chef des Streaming-Dienstes von Disney.

Iger hat Disney bereits kurz nach Amtsantritt seinen Stempel aufgedrückt. Er war führend an der Übernahme von Pixar Animation beteiligt, die erst von mehreren Multimilliarden-Dollar-Akquisitionen, die noch folgen sollten. Darunter sind Marvel Entertainment und Lucasfilm, womit Disney drei der bekanntesten Marken im Unterhaltungsgeschäft erhielt.

Der größte Deal kam aber 2018 mit der Übernahme der Entertainment-Geschäfte von 21st Century Fox für 71,3 Milliarden Dollar.

