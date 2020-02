- 3,1 % im Dow kommen selten vor. Das Problem liegt in dem Klumpenrisiko, nämlich den Positionen in den großen Techs. Vom Gesamtumsatz von 37 Mrd. $ im Dow entfielen gestern mehr als 50 % allein auf Apple. Im Nasdaq 100 überwiegen die größten sechs mit einem Anteil von über 70 %. Alle anderen reagierten relativ bescheiden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.