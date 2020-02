NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Just Eat Takeaway.com von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 8400 auf 7600 Pence gesenkt. Die Fusion dürfte sich langfristig positiv auf die Umsatzentwicklung des Essenslieferanten auswirken, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig rechnet sie allerdings mit steigenden Investitionen, um die Marktposition zu sichern./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 19:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2020 / 00:15 / ET



NL0012015705

