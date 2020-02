FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.035 EURJ6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.020 EURNWF XFRA CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS 0.016 EURCVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.160 EUR41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.042 EURSEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.016 EURRMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.264 EURR7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.083 EURPXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.014 EUROTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.161 EURQXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 0.139 EURIBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.018 EURE17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EURC6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.035 EURBKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.166 EURB3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.115 EURABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.065 EURAE9 XFRA CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.185 EUR7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.139 EURB44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.496 EURG7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.295 EURWF9 XFRA AU000000WOR2 WORLEY LTD. 0.152 EURWC2 XFRA AU000000WHC8 WHITEHAVEN COAL LTD 0.009 EURBPS XFRA AU000000BPT9 BEACH ENERGY LTD. 0.006 EURHI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01 0.138 EURV0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.138 EURC7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.107 EUR1OD XFRA CA45075E1043 IA FINANCIAL CORP. INC. 0.337 EUR5L43 XFRA LU0641748271 DNCA INV.-EUROSE A DIS 0.500 EURXFRA DE000HLB05L1 LB.HESS.-THR.ZI.EX.02B/14 0.002 %1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.069 EURKCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.083 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.148 EURF03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.065 EUR