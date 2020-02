flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI fiel ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) fiel deckungsgleich mit den vier "bearishen" Handelstagen der global wichtigsten Aktienmärkte. Mittlerweile ist der WTI-April-Kontrakt an der NYMEX wieder ansatzweise auf dem Preisniveau vom 07. August 2019, 03. Oktober 2019 und 04. Februar 2020 angekommen. Sollte es hier keine Beruhigung geben, so wäre der Bruch deutlich und es könnte weitere fünf US-Dollar abwärts gehen. Die Weltwirtschaft wird "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" keine weiche Landung mehr im ersten und möglicherweise auch noch nicht im zweiten Quartal 2020 hinlegen. Die nach unten revidierten BIP-Daten für China seitens des IWF wirken obendrein eher wie eine Beruhigungspille und könnten massiv Spiel zur Südseite haben (vor allem für das erste Quartal 2020).

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Verlaufstief des 04. Februar 2020 bei 49,52 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 20. Februar 2020 bei 54,66 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 51,49/52,09/52,70/53,45 und 54,66 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 49,52 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 48,77/48,31/47,56 und 46,35 US-Dollar in Betracht.

Long: DE000MF7JQB8 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Apr20

Short: DE000MC3RZ03 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Apr20

