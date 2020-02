Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006) meldet heute eine technologische Innovation - Industrie 4.0 und Dialog ist dabei - Perspektive stimmt und auch das Jahr 2019 war sehr gut, aber warum fällt seit dem Hoch am 13.01. von 48,60 EUR die Aktie so stark? Klar Dialog ist in einem sehr konjunktursensiblen Bereich tätig und die Aussichten trüben sich in den letzten Wochen - beschleunigt - ein. Cornona scheint mehr und länger das Wirtschaftsleben einzuschränken, als ursprünglich gedacht. Schlecht für ein Unternehmen mit Semiconductor im Namen. Man sit spezialisiert, aber gerade auch die Produktionseinschränkungen ...

