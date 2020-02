Schaut man sich so um, was man denn noch an Zinsen für sein Erspartes bekommt, kann es einem schon ein wenig mulmig werden. Nicht nur, dass bei Spareinlagen so gut wie keine messbare Rendite mehr vorhanden ist. Auch gehen immer mehr Banken dazu über, sogar Strafzinsen zu verlangen, wenn man ihnen sein Geld zur Verwahrung überlässt. Aber zum Glück gibt es ja Alternativen, die einem doch noch zu regelmäßigen Erträgen verhelfen können. Zum Beispiel könnte man sein hart verdientes Geld in Aktien investieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...