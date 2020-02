Intertops Poker bietet deutschen Spielern mit seiner neuesten Promotion eine Woche Sonderturniere und große Preise

Pokerspieler in Deutschland können dank Intertops Poker und seiner neuesten Promo, Players Delight, an einer Woche Freerolls und Turniere teilnehmen.

Das Team von Intertops Poker hat einen vollgepackten Terminplan von Freerolls und Sonderturnieren mit vielen tollen Preisen zusammengestellt.

Der vollständige Terminplan ist nachstehend zu finden:

MONTAG

MONDAY MADNESS Teil 1-4

Top-3-Spieler erhalten ein kostenloses Ticket!*

Freerolls/Texas Hold'em NL

Anfangszeiten: 13:05 16:05 19:05 22:05 Uhr (alle Zeiten EST) (18:05 22:05 1:05 4:05 MEZ)

60-Min.-Spätreg.

*Top-3-Spieler jedes Turniers erhalten ein kostenloses Ticket für unseren Sunday Sundowner!

DIENSTAG

CARIB FLAVOUR Teil 1 4

Top-5-Spieler erhalten ein kostenloses Ticket!**

Freerolls/Texas Hold'em NL

Anfangszeiten: 13:05 16:05 19:05 22:05 Uhr (18:05 22:05 1:05 4:05 MEZ)

60-Min.-Spätreg.

** Top-5-Spieler jedes Turniers erhalten ein kostenloses Ticket für unser WSOP St. Maarten "Schritt-2"-Satelliten-Turnier!

MITTWOCH

Free Spins und Free Bets gewinnen!

Freerolls/Texas Hold'em NL

Anfangszeiten für "Win your Spins": 13:05 und 19:05 Uhr (18:05 und 22:05 MEZ)

Anfangszeit für "Win your Bets": 16:05 Uhr (22:05 MEZ)

60-Min.-Spätreg.

DONNERSTAG

Kostenlose Turniertickets gewinnen / **

Freerolls/Texas Hold'em NL

Anfangszeiten: 13:05 und 16:05 Uhr (19:05 und 22:05 MEZ) / 19:05 und 22:05 Uhr (1:05 und 4:05 MEZ) **

60-Min.-Spätreg.

* Top-3-Spieler jedes Turniers erhalten ein kostenloses Ticket für unseren Sunday Sundowner!

** Top-5-Spieler jedes Turniers erhalten ein kostenloses Ticket für unser WSOP St. Maarten "Schritt-2"-Satelliten-Turnier!

FREITAG

TGIF US$ 500 GTD Teil 1 4

Texas Hold'em NL

Anfangszeiten: 13:05 16:05 19:05 22:05 Uhr (18:5 22:05 1:05 4:05 MEZ)

Buy-In Gebühr: US$ 7 US$ 0,70

60-Min.-Spätreg.

DI/Mi/DO

Piggy-Bank US$ 1.000 GTD

R&A, Texas Hold'em NL

Anfangszeit: 20 Uhr (2 Uhr MEZ)

Buy-In Gebühr: US$ 10 US$ 1

60-Min.-Spätreg.

Intertops Poker Manager John Murphy: "Intertops Poker hat einen großen und treuen Spielerstamm in Deutschland und wir wollten unsere Fans mit einer Woche Sonderturnieren belohnen.

Wir haben einen spannenden Terminplan zusammengestellt. Ab heute winken tolle Preise, macht also unbedingt mit!"

Über Intertops Poker:

Intertops Poker zählt zu den etablierten Betreibern von Online-Pokerspielen und ist seit mehr als zwei Jahrzehnten online. Der Zugriff auf seine Pokerspiele und Pokertische kann über Instant Play oder durch Herunterladen des Desktop-Client erfolgen. Die Website wurde jüngst grundlegend neu gestaltet und ist vollständig für Mobilgeräte optimiert.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200226005141/de/

Contacts:

Medienanfragen

Sarah Blackburn

GameOn Marketing Ltd

0034628499459