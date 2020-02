Auch der gestrige Dienstagshandel (25.02.) führte zu Verwerfungen an den Aktienmärkten. Während die deutschen Indizes den Tag noch mit verhaltenem Optimismus begonnen hatten, trübte sich die Nachrichtenlage im weiteren Tagesverlauf weiter ein, sodass die Indizes am Ende des Tages wieder nach unten wegkippten. Das Thema Corona-Virus-Epidemie hat die Märkte voll in Griff und es steht zu befürchten, dass sich dieser Griff so schnell nicht lockern wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...