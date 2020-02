Von Ian Walker

BARCELONA (Dow Jones)--Die Coronavirus-Epidemie trifft auch den Spirituosenhersteller Diageo. Der Konzern, bekannt u.a. für die Whiskymarke Johnnie Walker und den Gin Tanqueray, rechnet derzeit mit Umsatzeinbußen in der Größenordnung von netto 225 Millionen bis 325 Millionen Pfund für das bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr 2020. Angesichts der unklaren Aussichten könne sich die Spanne noch verändern, teilte der Konzern mit.

Der Betriebsgewinn dürfte um 140 bis 200 Millionen Pfund geschmälert werden. Alle Angaben beziehen sich auf die organische Geschäftsentwicklung.

Der Verwaltungsrat sei ansonsten zuversichtlich im Hinblick auf seine Wachstumschancen in Greater China und Asien-Pazifik und werde deshalb weiter in seine Marken investieren, heißt es in der Mitteilung weiter.

February 26, 2020

