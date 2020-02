Der Schock über die schweren Kursverluste seit Wochenanfang sitzt bei den Anlegern tief und eine kurzfristige Trendwende ist nicht in Sicht. Der DAX hat binnen zwei Tagen rund 5 Prozent an Wert eingebüßt, bei Einzelwerten wie der Deutschen Lufthansa oder den Banken fällt die Bilanz deutlich schwächer aus. Negative Vorgaben am Morgen aus Asien und - vor allem - der Kursabsturz des Dow Jones am Dienstag um 870 Punkte, treiben die Investoren weiter an die Seitenlinie. Alle aktuellen Entwicklungen sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...