NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 18,10 auf 19,80 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Berichte italienischer Banken zum vierten Quartal hätten weiter unter Druck stehende Nettozinsmarge aufgezeigt, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Folge kürzte er für Unicredit die Schätzungen bis 2024. Eine gute Entwicklung in anderen Geschäftsfeldern habe den Zinsdruck zuletzt aber mehr als kompensiert./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360

