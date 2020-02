Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Stimmung an den Märkten wird immer schlechter. Auch gestern rauschten die Aktienmärkte in die Tiefe. Dabei hatten speziell die US-Börsen den Handelstag positiv begonnen. Dann setzte aber schnell die nächste Verkaufswelle ein. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Silber, Apple, Microsoft, die Deutsche Lufthansa, Infineon, CTS Eventim und Evotec. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.