Die Aktie von Wirecard knüpft am Mittwochmorgen an die Verluste der letzten Tage an und startet rund fünf Prozent schwächer in den Xetra-Handel. Ein großer Teil der Kursgewinne seit Anfang Januar ist damit schon wieder Geschichte. Als Grund für den Abverkauf verweisen Händler neben dem anhaltend schwachen Gesamtmarkt auf enttäuschende Zahlen des Branchenkollegen Ingenico. Der französische Zahlungsabwickler, der vor der Übernahme durch den Konkurrenten Worldline steht, sei mit der Umsatz- und Ergebnisentwicklung ...

