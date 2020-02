Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Disney, die Lufthansa und Danone.

> International | Corona: Mit der steigenden Zahl an Ländern, die nennenswerte Zahlen von Corona-Patienten melden, wird die Angst in den Köpfen der Anleger präsenter. Einmal mehr gab es rund um den Globus deutliche Verluste an den Aktienmärkten. Ungeachtet der Beteuerungen von Donald Trump, wonach Corona in den USA kein Thema sei, nimmt auch in den USA die Skepsis zu. Alex Azar, seines Zeichens US-Gesundheitssekretär, erwartet auch für die USA eine Häufung der Erkrankungen. Die US-Indizes kippten gestern erneut ab.

> USA | Wall Street: Ein Minus von 3,2 Prozent musste der Dow Jones gestern einstecken. Für den S&P 500 ging es um drei Prozent gen Süden. Der Nasdaq 100 landete 2,7 Prozent tiefer. Wir hatten gestern bereits über die Umsatzwarnung von Mastercard berichtet. Die Auswirkungen bekamen auch die Aktionäre von Visa und American Express zu spüren. Die Aktien der beiden Mastercard-Wettbewerber standen im gestrigen Handelsverlauf zunehmend unter Druck. Zum Ende des Tages stand im Fall von American Express ein Minus von 5,7 Prozent und im Fall von Visa ein Abschlag von 5,2 Prozent zu Buche.

Eine veritable Überraschung lieferte indes Disney…

