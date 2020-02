Zum Handelsstart am Mittwoch zeigt die Nel-Aktie (WKN: A0B733) wieder Schwäche. Der Abverkauf zieht sich durch den gesamten Wasserstoff-Sektor. Egal ob PowerCell (WKN: A14TK6) oder Ballard Power Systems (WKN: A0RENB) - alles fällt derzeit.

Für versierte Trader ist die Volatilität ein Geschenk, von dem wir besonders in turbulenten Marktphasen wie momentan profitieren können.

Nel-Aktie bleibt Tradingparadies für SD-Leser

Mit unserem gestrigen Nel-Update trafen wir exakt das Tief von 1,10 Euro. Von dort setzte dann eine angemessene Mini-Erholungsrallye ein, die viele Leser für Gewinnmitnahmen nutzten.

Auch heute kommen Trader auf ihre Kosten. Sie konnten das Tagestief bei 1,02 Euro nutzen und lagen kurz danach dank der Kursexplosion an den Börsen um 9 Uhr, welche die Nel-Aktie auf 1,07 Euro schickte, bequem vorne.

H2-Hype: It's not over...

Der Industriezweig hat blendende Zukunftsperspektiven. Experten bescheinigen Wasserstoff-Anwendungen, insbesondere in der Mobilität hohe Wachstumsraten. Gemäß dem Profi-Research des Wasserstoff-Experten Akshay Jadhav werden 2025 gemäß den Informationen in seiner Publikation in Kalifornien 1,5 Millionen CO2-neutrale Fahrzeuge, viele davon mit Brennstoffzellenantrieb, über die Straßen rollen.

