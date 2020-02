Wien (www.anleihencheck.de) - In Anbetracht der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus setzte sich gestern die risk-off-Bewegung fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Renditen (10J) deutscher sowie amerikanischer Staatsanleihen hätten neue Jahres- bzw. Allzeit-Tiefstände erreicht. Die EA-Spreadanstiege hätten sich fortgesetzt, wobei Italien abermals stärker unter die Räder gekommen sei. Der Stimmung nicht zuträglich seien auch Kommentare seitens amerikanischer Gesundheitsbehörden geweseb, denen zufolge es nur eine Frage der Zeit sei, bis sich das Coronavirus auch in den USA zu einem flächendeckenderen Phänomen entwickle. Schließlich wäre damit das bisherige Szenario überholt, wonach die geringere Abhängigkeit vom Außenhandel bis zu einem gewissen Grad einen "Schutzschirm" für die US-Wirtschaft darstelle und konjunkturelle Belastungen aufgrund von Corona somit geringer ausfallen würden als in anderen (offeneren) entwickelten Volkswirtschaften. ...

