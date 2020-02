Nachdem EMX Royalty bereits in Schweden aktiv ist, erfolgt nun der Schritt ins Nachbarland Finnland. Dabei stehen Palladium und Platin im Fokus, Partner wird Highflyer Palladium One Mining.

Die Kaukua-Lizenzgebühr

EMX Royalty (2,45 CAD | 1,68 Euro; CA26873J1075) hat sich eine zweiprozentige NSR-Gebühr an diversen Explorationslizenzen in Finnland gesichert. Es handelt sich um mehr als 1.000 Hektar Land. Der Lizenzpartner ist die Akkerman Exploration BV, ein privates niederländisches Unternehmen. Die Lizenzen beinhalten eine an Palladium reiche Mineralisierung sowie Elemente der Platingruppe beim Flaggschiffprojekt Läntinen Koillismaa von Palladium One Mining. Das Unternehmen gilt am Markt als einer der Highflyer der vergangenen Monate. Im Zuge der Rallye bei Palladium konnte sich diese Aktie vervielfachen. Einer der Investoren bei der jüngsten Finanzierung im Herbst war Mining-Milliardär Eric Sprott.

Einzelheiten der Vereinbarung

EMX zahlt an Akkerman 125.000 CAD und erhält dafür die NSR-Gebühr. Akkerman bekommt im Gegenzug 52.000 EMX-Aktien. Die zweiprozentige Lizenzgebühr kann EMX für die gesamte zukünftige Produktion aus der Kaukua-Liegenschaft beanspruchen. Dabei kann Palladium One ein Prozent der NSR-Gebühr erwerben, bevor eine Banken-geeignete Machbarkeitsstudie vorliegt. In Finnland hat sich Palladium One bei seinen Explorationsbemühungen ganz auf das Kaukua-Projekt konzentriert. Demnächst soll ein 5.000 Meter-Bohrprogramm Kaukua und weitere Ziele testen.

EMX setzt auf Know-how und Erfolge im Norden

In Schweden ist EMX bereits sehr präsent und besitzt gerade bei Platinmetallen Erfahrung. So wurde in Schweden das ...

