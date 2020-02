München (ots) - PAYBACK wird seine strategische Partnerschaft mit PANDA, dem etablierten Netzwerk für Frauen in Führung, weiter ausbauen und hat die Kooperation nun für weitere drei Jahre verlängert. "Die gemeinsame Arbeit am Thema Diversity ist für beide Seiten wertvoll, denn PANDA vernetzt ambitionierte Führungsfrauen aus allen Branchen untereinander und verbindet sie auch mit Unternehmen. Wir wiederum haben es uns zum Ziel gesetzt, noch mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen", so Carolin Schlegtendal, Director Human Ressources und Head of Talent Acquisition bei PAYBACK.Diversity ist bereits seit längerem ein fester Agendapunkt in der Planung des weltweit führenden Multipartner-Bonusprogramms. "Jedes Unternehmen sollte sich mit Vielfalt und Gleichberechtigung befassen. Auch bei uns stehen diese Themen im Fokus. PANDA ist bei PAYBACK eine von vielen Diversity-Aktivitäten. Neben dem Austausch mit dem Frauennetzwerk liegen uns auch Events am Herzen - gemeinsam arbeiten wir so an der vermehrten Sichtbarkeit von weiblichen Führungskräften," so Schlegtendal. Darüber hinaus gebe es interne Programme wie den "Female Leaders Circle", oder eine Role Model Kampagne, die nicht nur weibliche, sondern auch männliche und diverse Role Models zeige. Auch Isabelle Hoyer, Gründerin und Geschäftsführerin des PANDA Netzwerks, zieht eine positive Bilanz der bisherigen Kooperation: "Diversität und Gleichberechtigung in Unternehmen voranzubringen ist eine komplexe Herausforderung und nichts, was über Nacht geschieht. Die langfristige Partnerschaft gibt uns die Zeit, echte Wirkung zu entfalten - und das läuft bisher richtig gut."PANDA veranstaltet u. a. den "Women Leadership Contest", ein weltweit einzigartiges Event-Format speziell für Frauen in Führung oder die eine Führungsposition anstreben. Es bietet den Teilnehmerinnen die Chance, ihre Führungsqualitäten zu entwickeln, diese zu testen und über den gesamten Tag hinweg wertvolles Feedback zu erhalten. Durch eine Wahl unter allen Teilnehmerinnen werden am Ende des Tages herausragende Führungsfrauen gewürdigt. Schlegtendal ist begeistert vom Format: "Es hat sich gezeigt, dass sich hier ganz besondere Persönlichkeiten treffen. PANDA Contest-Teilnehmerinnen sind hoch motivierte, spannende Frauen, die sich weiterentwickeln wollen. Als Partnerunternehmen und zweimaliger Gastgeber des PANDA Digital Contests fanden wir alle Events bisher sehr gelungen, inklusive inspirierender Gespräche und anschließender Bewerbungen. Darüber hinaus ist der Contest eine großartige Entwicklungsmaßnahme für unsere PAYBACK Kolleginnen." PANDA und PAYBACK haben in gemeinsamer Zusammenarbeit das Format PANDA Digital ins Leben gerufen.Über PANDAPANDA bietet Führungsfrauen ein ausgewähltes, branchenübergreifendes Netzwerk und eine eigene Plattform für Austausch, gegenseitige Unterstützung und Weiterentwicklung. In der PANDA-Community finden sich aktuell über 1.700 Führungsfrauen jeder Karrierestufe. Jährlich wächst das Netzerk um 500 neue Mitglieder. Sie empowern sich gegenseitig, ermutigen einander, den nächsten Schritt zu gehen oder suchen den regelmäßigen Erfahrungsaustausch. Über Partnerschaften mit Unternehmen ergeben sich außerdem wertvolle Kontakte und Job-Chancen im Führungsbereich.Über PAYBACKPAYBACK ist das weltweit führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 90 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wird aktiv von 9,5 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.Pressekontakt:AnsprechpartnerNina Purtscher, Director Corporate Communications & Public Relations,PAYBACK GmbHTel.: +49 (0) 89 997 41 - 206 | nina.purtscher@PAYBACK.netIsabelle Hoyer, CEO & Founder, PANDA GmbHMobil +49 (0) 163 63 93 695 | ih@we-are-panda.comSocial Media PAYBACKFacebook: facebook.com/PAYBACKcareers/Instagram: instagram.com/PAYBACK_careers/Twitter: twitter.com/PAYBACK_CareersSocial Media PANDAFacebook: https://www.facebook.com/wearepanda/Instagram: https://www.instagram.com/we_are_panda_com/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pandagmbh/Twitter: https://twitter.com/we_are_pandaOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/4530879