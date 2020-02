Gabrini In Love EDT von Printpark erhielt den renommierten Preis Carton of the Year bei den European Carton Excellence Awards (ECEA) 2019. Die auffällige Verpackung demonstriert nicht nur anschaulich die Vielseitigkeit von Karton als Verpackungsmaterial, sondern auch, wie innovativ und ansprechend Faltschachteln sein können. "In Love EDT" wurde aufgrund seines sofort ins Auge springenden Designs von der Jury zum Gewinner erklärt. Die außergewöhnliche Verpackung ist außen verziert mit Strasskristallen - nicht gerade alltäglich für eine Faltschachtel - und innen mit Hologrammdruck aufgewertet. Der ...

