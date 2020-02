Peking (awp/sda/reu) - China hat laut einer Studie im vergangenen Jahr trotz des Handelskriegs dreimal so viele Milliardäre hervorgebracht wie die USA. In der Volksrepublik einschliesslich Hongkong und Taiwan wurden in den zwölf Monaten bis 31. Januar insgesamt 182 neue Milliardäre gezählt.Dies geht aus der am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...