(shareribs.com) Brüssel 27.05.2020 - Lange Zeit wurde die E-Mobilität in Europa stiefmütterlich behandelt. Die Gesetzgeber in Brüssel haben mit immer strengeren Regeln dazu beigetragen, dass im vergangenen Jahr der Knoten geplatzt ist und die Investitionen massiv stiegen. Einem Bericht von Transport & Environment zufolge, wurden im vergangenen Jahr in Europa 60 Mrd. Euro in die Hand genommen, um E-Autos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...