MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) befürchtet enorme Belastungen durch das Coronavirus. "Das wird das bayerische Wirtschaftswachstum für dieses Jahr deutlich negativ beeinflussen", sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Mittwoch in München. Die Nachfrage aus China - dem Ursprungsland der Epidemie - gehe zurück, Wertschöpfungsketten der bayerischen Industrie seien teilweise unterbrochen.



"Durch das Auftreten des Virus in Norditalien wird diese Wirkung erheblich verstärkt, da die bayerische Wirtschaft mit Norditalien besonders verschränkt ist", erklärte Brossardt. Die Auswirkungen auf den bayerischen Tourismus seien in ihrem Ausmaß noch nicht abschätzbar. Von der Bundesregierung erwarte die bayerische Wirtschaft jetzt, Wachstumsimpulse zu setzen./rol/DP/eas