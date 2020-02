Zürich (www.fondscheck.de) - Nachhaltigkeit ist in aller Munde - und auch im Finanzmarkt sind nachhaltige Faktoren nicht mehr wegzudenken, so die Experten von Swisscanto Invest.Politisch, regulatorisch und gesellschaftlich erhöhe sich stetig der Druck auf Asset Manager, um das generell nachhaltige Umdenken auch in diesem wichtigen Wirtschaftszweig zu etablieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...