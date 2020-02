Köln (ots) - TÜV Rheinland zeigt auf den Fiberdays20 am 5. und 6. März 2020 in Wiesbaden, wie Städte und Gemeinden den digitalen Umbau gestalten können. Auf der Glasfasermesse des Bundesverbandes Breitbandkommunikation (Breko) befindet sich der weltweit tätige Prüfdienstleister in Halle Süd auf der Ausstellungsfläche der Smart City Plaza. Dort finden Messebesucher Lösungen für die Digitalisierungsstrategie von Städten und Gemeinden in Deutschland. TÜV Rheinland bietet zahlreiche Fachvorträge an und zeigt konkrete Umsetzungsbeispiele für Kommunen. Erstmals wird auf den Fiberdays der Sieger der Smart City Challenge ausgezeichnet. Hierbei handelt es sich um einen Best-Practice-Award für Kommunen, den TÜV Rheinland, der Breko-Verband und der Deutsche Städte- und Gemeindebund herausgeben.Themeninseln mit vernetzten Lösungen und smarten DatenAuf der Messe zeigt TÜV Rheinland beispielsweise, wie sich mit einem digitalen Infrastrukturmanagement (Digital Infrastructure Management, kurz DIM) Rohdaten visualisieren und somit für die digitale Stadtplanung nutzbar machen lassen. Zudem informiert der Prüfdienstleister darüber, wie bei industriellen Anlagen oder kritischen Infrastrukturen eine drohnengestützte Datenerfassung die Sicherheit erhöht. Weiteres Thema sind smarte Geräte im Internet of Things (IoT): Vernetzte Komponenten müssen dauerhaft eine gleichbleibende Qualität in Bezug auf Datenschutz und Leistung aufweisen - was unabhängig geprüft werden muss.Darüber hinaus gibt es am Stand von TÜV Rheinland umfassende Beratung zu 5G-Campusnetz-Lösungen. Mit Campusnetzen können Unternehmen unter anderem vollständig vernetze Produktionshallen aufbauen. "Wer in Eigenverantwortung ein 5G-Netz aufbauen und betreiben will, muss erst einmal die Anwendungsbereiche und die benötigte Infrastruktur gründlich analysieren", sagt Andreas Windolph, Fachbereichsleiter Network Consulting & Planning bei TÜV Rheinland. "Die Potenziale von 5G werden Prozesse in allen Bereichen von Verkehr, Logistik bis hin zur Industrie stark verändern. Unternehmen müssen heute die Weichen für den Veränderungsprozess stellen, sonst werden sie im globalen Wettbewerb abgehängt."Best Practice Award für InnovationErstmals hatten TÜV Rheinland, der Breko Verband und der Deutsche Städte- und Gemeindebund im November 2019 zur Smart City Challenge aufgerufen. Gesucht waren nachhaltige, innovative und vorbildliche Konzepte, die Kommunen smarter und digitaler machen. Wesentliche Kriterien waren Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Innovationsgrad, soziales Engagement sowie ökologische Faktoren. Im Vordergrund der Bewertung durch die Jury, die aus Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft besteht, stand stets der Nutzen für die Kommunen sowie für die Bürgerinnen und Bürger. Ausgezeichnet wird das innovativste Umsetzungskonzept für smarte Lösungen in einer Stadt oder Gemeinde. Der Innovationsaward wird am 5. März 2020 um 12:30 Uhr auf der Smart City Plaza verliehen.Langfassung unter www.tuv.com/presse (https://www.tuv.com/presse) bei TÜV RheinlandPressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Norman Hübner, Presse, Tel.: 0221/806-3060Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und Videos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im Internet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31385/4530956