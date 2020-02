Liebe Leser von Feingold Research, was haben wir gewartet und gewartet wochenlang bei Euphorie pur in den USA. Fear and Greed 97. JEDER wollte Aktien. Heute will KEINER Aktien. Wir aber - wir kaufen zu. Bauen Liquidität ab. Heute verkaufen nur die, die keine Nerven haben. Was man aber tun sollte - Puts jetzt wirklich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...