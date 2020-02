KARLSRUHE/FULDA (dpa-AFX) - Die Deutsche Palliativ-Stiftung hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe kritisiert. "Jetzt wird die Erleichterung der Selbsttötung für Kranke und Lebensmüde zur normalen Dienstleistung", kommentierte die Stiftung am Mittwoch in Fulda. Laut Urteil verstößt das 2015 eingeführte Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gegen das Grundgesetz.



Der Stiftungsrat der Deutschen Palliativ-Stiftung, Carsten Schütz, befand: "Wenn ein entgrenztes Gericht selbst in so fundamentalen gesellschaftlichen Fragen wie dem Sterben die eindeutige Mehrheitsentscheidung des Parlaments nicht mehr achtet, hat es offensichtlich jeden demokratischen Respekt verloren." Er sprach mit Blick auf das Bundesverfassungsgericht von einer "Übergriffigkeit des sich allmächtig wähnenden Senats".



Der Fuldaer Palliativmediziner Thomas Sitte sagte: "Erfahrungen aus allen anderen Staaten zeigen: Angebot schafft Nachfrage. Die Palliativ-Stiftung wird sich auch gegen den Mainstream weiter dafür einsetzen, dass irgendwann jeder wissen kann: Leiden lindern ist ohne Töten möglich." Die Palliativmedizin kümmert sich mit einer ganzheitlichen Behandlung um todkranke Patienten./jpe/DP/eas