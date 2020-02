Hannover (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Zahlen der offiziellen Statistiker in Ottawa zeigen, dass die kanadische Wirtschaft zum Start des neuen Jahres immerhin 34.500 zusätzliche Jobs hat schaffen können, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Diese Zahl müsse zumindest als leicht positive Überraschung gewertet werden. Dabei habe vor allem der öffentliche Dienst Beschäftigte aufbauen können. Daneben hätten sich auch im Verarbeitenden Gewerbe und in der Bauwirtschaft erfreuliche Entwicklungen gezeigt. Dagegen habe das Dienstleistungssegment der kanadischen Volkswirtschaft im Januar in der Summe Jobs abbauen müssen. Die Unternehmen in Kanada hätten vor allem Vollzeitkräfte eingestellt; die Zahl der Teilzeitbeschäftigten sei dagegen ganz leicht zurückgegangen. Ein Blick auf die einzelnen Regionen offenbare, dass am aktuellen Rand ein besonders starker Stellenaufbau in den Provinzen Quebec und Ontario zu beobachten gewesen sei. In Alberta seien dagegen im Berichtsmonat Januar ganze 18.900 Jobs verloren gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...