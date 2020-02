München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Bei der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch (19.02.2020) habe die Deutsche Telekom ihre Position als Branchenführer in Europa bestätigt und blicke auf Rekordzahlen im vergangenen Jahr zurück. Der Bonner Konzern habe 2019 mit rund EUR 80,5 Mrd. 6,4% mehr als im Vorjahr erwirtschaftet, wie ein erster Blick auf die Bilanz verrate. Auch den Konzernüberschuss habe die Deutsche Telekom um rund 79% auf EUR 3,9 Mrd. steigern können. Dies lasse schnell vergessen, dass das Unternehmen noch vor 25 Jahren als Behörde agiert habe. Doch während die Ertragszahlen auf höhere Dividendenzahlungen hoffen lassen würden, müssten Aktionäre aufgrund der Netto-Finanzverbindlichkeiten zum Jahresende in Höhe von rund EUR 76 Mrd. einen Rückgang der Dividende auf EUR 0,60 je Aktie hinnehmen. Den Schuldenstand begründe der Konzern mit Kosten für die 5G-Mobilfunkauktion in Deutschland und finanziellen Lasten aus der angestrebten Fusion mit dem US-Rivalen Sprint. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...