Neuss (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund, dass Creditreform Rating das unsolicited Corporate Issuer Rating der Telecom Italia S.p.A. am 11.02.2020 zurückgezogen und damit auf n.r. (not rated) gesetzt hat, hat Creditreform Rating in diesem Zusammenhang auch das unsolicited Corporate Issue Rating zu den von uns beurteilten Emissionen der Telecom Italia S.p.A. auf n.r. (not rated) gesetzt, so die Creditreform Rating AG. ...

