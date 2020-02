Guten Tag,die blökende Herde hat das Ruder auf den Börsenplätzen der Welt übernommen. Nicht anders kann die Gesamtlage umschrieben werden. Selten in der Vergangenheit konnten wir beobachten, wie das Medienstakkato seinen Einfluss geltend macht. Die Berichterstattung über das Coronavirus ist angesichts seiner bisherigen wirtschaftlichen Bedeutung in einer Art und Weise überzogen, welche uns nur staunen lässt. Vor dem Hintergrund, dass jedes Jahr weltweit abertausende an der gewöhnlichen Influenza sterben, erscheint die aktuelle Panik geradezu grotesk. Aber nun gut - bad news is good news und bad news verkaufen sich eben gut. Und so überlassen wir gerne das Börsengeschehen für eine Weile der dummen Herde.

